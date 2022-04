1 de 6

Um levantamento feito pelo A TRIBUNA junto ao portal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), no sistema radar obras paralisadas, mostra que a Prefeitura de Rondonópolis conta atualmente com 63 obras consideradas pelo órgão como paradas. No entanto, destas, apenas nove estão oficialmente declaradas paralisadas, enquanto que 54 aparecem como paralisadas por estarem há mais de 90 dias sem nenhuma medição ou pagamento efetuado.

Segundo o radar obras paralisadas, o Município já teria pago um total de R$ 45 milhões pelas obras que não foram finalizadas, ou por estarem paralisadas ou por estarem sem medições e pagamentos por mais de 90 dias, ou seja, inativas. O orçamento total que deveria ser pago para todas as 63 obras somam mais de R$ 151 milhões.

As informações constantes no sistema radar obras paralisadas, conforme o TCE/MT, são obtidas junto ao Geo-obras, ferramenta em que os próprios municípios devem manter atualizada com os dados sobre as construções. Essas informações, ainda de acordo com o órgão, são declaratórias e são cadastradas somente, e tão somente, pelas próprias Unidades Gestoras responsáveis por aquele empreendimento, nas diversas fases do processo de contratação e execução da obra (planejamento, licitação, contrato e execução da obra).