Anunciado há quase três anos pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB), o novo Centro Político e Administrativo (CPA) ainda não saiu do papel até hoje. Pensado como um local para centralizar grande parte dos órgãos públicos, como a própria sede da Prefeitura e suas secretarias, a Câmara Municipal e o Fórum, o novo CPA já conta com recursos financeiros, mas os projetos ainda estão em fase de elaboração e não há uma previsão de quando as suas obras deverão ser iniciadas. A Prefeitura chegou a anunciar em 2020 que a obra do novo CPA já tinha sido iniciada – o que não é verdade. O prefeito já fala em criar o novo CPA pelo menos desde o início de 2019, tendo inclusive adquirido uma área de 50 hectares de terra próximo ao campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das quais 40 hectares foram efetivamente comprados e outros 10 hectares recebidos pelo poder público como forma de compensação pela construção de áreas residenciais na cidade.

Em 2020, a Prefeitura anunciou também a abertura de novas vias nessa região da cidade, com a abertura de uma avenida dupla com 40 metros de largura ligando o Anel Viário à Avenida 183, próximo ao Residencial Alfredo de Castro. Uma outra avenida dupla, essa com saída da Avenida dos Estudantes, ligaria à avenida que partirá do Anel Viário. Essa segunda via seria construída pela iniciativa privada.

