Com a baixa procura do público acima de 60 anos pela vacina contra a gripe, a Secretaria Municipal de Saúde já analisa a possibilidade de antecipar a vacinação para os trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde e para crianças. Apesar de não contar com números oficiais, já que o sistema do Ministério da Saúde não está disponibilizando esses números, a estimativa é que até o momento cerca de 30% do público-alvo procurou uma unidade de saúde para se imunizar contra as cepas da gripe H1N1, H3N2 e tipo B.

O imunizante contra a gripe está sendo oferecida em 43 unidades de saúde espalhadas pela cidade, mas a procura tem sido baixa até aqui, o que no entendimento do gerente do Departamento de Saúde Coletiva, Paulo Padim, se deve principalmente à polêmica envolvendo as vacinas nos últimos tempos.