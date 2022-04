Após reportagem do A TRIBUNA enfatizando o problema de morosidade de atendimento nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) em Rondonópolis, diante da grande demanda local e demora para expansão da rede de atendimento, o banco enviou resposta ao A TRIBUNA se posicionando sobre a situação. A notícia local foi publicada nesta quinta-feira (21/4). Em material enviado ao A TRIBUNA, a Caixa explica que coloca à disposição de seus clientes em Rondonópolis uma rede com 23 pontos de atendimento, incluindo as Agências Rondonópolis e Tuiuiú, com portfólio completo de serviços, e 14 Lotéricas e 7 Correspondentes Caixa Aqui que oferecem, por exemplo, pagamento de contas, saque de benefícios sociais, movimentação de conta-corrente e poupança. Além disso, oferta os canais digitais de atendimento.

Sobre o plano de expansão, a Caixa confirmou que, em Mato Grosso, está prevista a inauguração de 17 unidades, sendo 2 em Rondonópolis, mas não estipulou prazos. Com esse plano, garante que estará em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes, mantendo a maior capilaridade dentre as instituições financeiras brasileiras, bem como passará a prestar atendimento em microrregiões historicamente desassistidas do país.

