Com a mudança na legislação eleitoral, as eleições deste ano trarão várias novidades, como o fim das coligações para as eleições proporcionais e a diminuição do número de candidatos, o que deve contribuir para fortalecer os partidos políticos, que serão obrigados a investirem em seus quadros para terem êxito nas urnas. Para entender melhor como essas mudanças afetarão as eleições deste ano, o A TRIBUNA procurou ouvir o advogado eleitoralista Maurício Castilho, que destacou as principais mudanças para as eleições deste ano.

De acordo com Maurício Castilho, a principal mudança na legislação eleitoral e que deve provocar muitas mudanças nas formas de se fazer campanha eleitoral é o fim das coligações para as eleições proporcionais, ou seja, para cargos de deputado estadual e federal. “Essa será a primeira experiência que teremos nas eleições estaduais, pois isso já ocorreu na eleição de 2020, mas se tratava de uma eleição municipal”, explicou o operador do Direito.

No seu entendimento, essa mudança exigirá que os partidos se fortaleçam, pois terão que lançar chapas “puras” para os cargos, dependendo apenas dos seus votos para formar o quociente eleitoral e elegerem seus candidatos. “Os partidos terão que lançar chapas próprias. Se pegarmos as eleições de 2018, arrisco dizer que nenhum partido elegeu deputado estadual sem estar coligado com outros partidos. Então, isso muda totalmente o cenário, pois os partidos precisam lançar uma chapa completa e terão que garantir a eleição de seus candidatos sozinhos”, apontou.

Ele continua explicando que outra mudança que leva na mesma direção é a diminuição do número de candidatos que cada partido poderá lançar, que antes era o dobro do número de vagas em disputa. Ou seja: como temos 24 deputados estaduais, cada partido ou coligação poderia lançar até 48 candidatos, para exemplificar. Com as mudanças na legislação que trata das eleições, esse número foi reduzido para apenas 25 candidaturas, o que exigirá que cada um dos candidatos tenha que ter mais votos que antes para que sua chapa possa eleger seus principais nomes.