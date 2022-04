Diante da morosidade dos serviços, a Sinfra não garante que as obras realmente sejam finalizadas em quatro meses e, caso isso, não aconteça, deve fazer o distrato com a Construtora Eldorado, que é a responsável pela obra. Se isso ocorrer, um novo processo de licitação terá que ser feito para a contratação de outra empresa para a conclusão dos serviços.

De acordo com a Sinfra, para a conclusão da obra, ainda faltam ser feitos vários serviços, como parte dos pisos intertravados, cobertura das estruturas, pinturas, instalação de louças e acessórios em geral, revestimentos cerâmicos em alguns locais e instalação elétrica.

Mais uma vez, a data de conclusão da obra do Parque Natural de Rondonópolis, ex-Seriema, não foi cumprida. A obra deveria ser finalizada em fevereiro, mas continua em passos lentos. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), a empresa responsável pela obra foi notificada para finalizar os serviços em até quatro meses, caso contrário, haverá rompimento do contrato.

O Parque Natural de Rondonópolis, anteriormente denominado de Seriema, teve as obras iniciadas oficialmente em 2020, mas os trabalhos para a criação do parque começaram ainda na gestão do ex-prefeito Percival Muniz, quando foi dado início aos processos de desapropriações da área que compreende o parque.