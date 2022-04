O problema com as filas para atendimento nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) em Rondonópolis ainda não chegou ao fim. Isso porque, apesar de o banco ter anunciado a abertura de duas novas unidades, sendo uma delas voltado ao varejo, visando o reforço do atendimento e negócios na cidade, e outra unidade agro, voltada ao mercado do agronegócio, a promessa ainda não foi concretizada e nenhum prazo foi determinado para que aconteça. A abertura de novas unidades foi anunciada pelo Governo Federal ainda em julho de 2021. Para Mato Grosso, a previsão era a abertura de sete novas agências especializadas em agronegócio, além de postos de atendimento.

O plano de expansão anunciado pela Caixa, denominado “CAIXA Mais Presente”, consistia em reforçar a rede de atendimento e negócios do banco e em identificar potenciais para realização de novos negócios. A ação visava levar atendimento bancário para 258 municípios, sendo que 118 deles teriam uma unidade da Caixa pela primeira vez. Ao todo estavam previstas a implantação de 268 novas unidades, sendo 168 de varejo e 100 especializadas no atendimento a clientes do agronegócio no país.

