O projeto de lei que autoriza a realização do já anunciado concurso público da Câmara Municipal já está sendo analisado pelos vereadores e pode ir à votação em plenário pelos próximos dias. Ao todo, estão previstas 40 vagas distribuídas em cargos de nível médio e superior, e a previsão é que o concurso deve acontecer ainda este ano.

De acordo com o secretário de Administração da Câmara, Wendel Girotto, a direção do Legislativo já iniciou as conversações com a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), que deverá realizar o concurso público, mas ainda trabalha nas alterações das leis que tratam dos cargos que serão disponibilizados, com a adequação orçamentária para os cargos que já existem e a criação daqueles que ainda não existem no organograma da Câmara. “Serão 40 vagas, de nível médio e nível superior, para atender as necessidades administrativas e as leis que alteram isso devem ser votadas nas próximas sessões”, antecipou.

Ele explica ainda que essas mudanças que devem ser votadas pelos parlamentares são necessárias, pois alteram os gastos e até o organograma do Parlamento, assim como definem quais as funções específicas de cada cargo, para que essas exigências possam constar no edital do concurso público, por exemplo.