O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve ontem (19) em Cuiabá onde participou de uma motociata pelas ruas da cidade e participou de um culto na 45ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral da Assembleia de Deus, que foi realizada no Grande Templo. A chegada do presidente que estava prevista para às 9h atrasou e o avião com Bolsonaro pousou no Aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande somente por volta das 16h. O presidente foi recepcionado no aeroporto pelo governador Mauro Mendes (União), e estava acompanhado dos deputados federais José Medeiros e Nelson Barbudo, e do senador Wellington Fagundes, todos do PL. Ainda no aeroporto, apoiadores do presidente o aguardaram desde as primeiras horas da manhã. Do aeroporto, Bolsonaro saiu em um carro aberto e participou de uma motociata pelas ruas da capital. Segundo dados da Polícia Militar, 325 motos estavam cadastradas e acompanharam o presidente pelas principais ruas da cidade. A primeira parada de Jair Bolsonaro foi na igreja Comunidade das Nações, onde participou do lançamento da Marcha para Jesus 2022. De lá, o presidente seguiu para um evento no Comando Geral da Polícia Militar, o que não estava previsto na visita a Cuiabá e participou da formatura de promoção de 506 policiais.

O último compromisso de Bolsonaro foi no Grande Templo, localizado na Avenida do CPA. No local, um grande número de fieis compareceu ao culto que contou com a presença de Bolsonaro. Líderes religiosos e lideranças políticas também estiveram presentes.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————