O mandato do vereador Dr. Jonas Rodrigues (SD) está lutando para que as obras do Residencial Celina Bezerra, em Rondonópolis, sejam entregues no mais curto espaço de tempo possível. Conforme o vereador, a conclusão do conjunto de habitação popular vai garantir moradia para mais de duas mil famílias em Rondonópolis.

O empreendimento habitacional é financiado pelo Banco do Brasil e o vereador está acionando o senador Wellington Fagundes (PL), para que interceda junto à instituição bancária para liberar os recursos necessários à sua conclusão.

Em recente encontro com o senador, Dr. Jonas solicitou a Wellington Fagundes para que cobre da direção nacional do banco o destravamento de recursos para finalizar esta importante obra social e humanitária em Rondonópolis.