Fundamental para conter a propagação da Covid-19, as máscaras cumpriram um papel importantíssimo durante todo o período da pandemia. Sem o seu uso, com certeza o número de casos e de mortes seria muito maior. Mas o tempo passou, a grande maioria das pessoas se vacinou e os números acabaram despencando, demostrando que o vírus perdeu força e que os cuidados deram resultados, nos levando a questionar se o uso das máscaras em locais fechados ainda é necessário.

Para entender melhor como as pessoas estão pensando a respeito da situação, o A TRIBUNA foi às ruas ouvir a população, e deu para se entender que muita gente ainda tem receio de abandonar o acessório de proteção. Confira:

Roni da Silva, 36 anos, gerente de loja

“Eu ainda acho cedo e acho que tem que esperar mais um pouquinho ainda, porque vai que volta essa pandemia aí, as pessoas voltam a ficar doentes. Então, é bom esperar mais um pouquinho. A máscara ajudou, junto com a vacina, a conter um pouco a pandemia. Do jeito que as coisas vão indo, mais uns quatro a cinco meses e eu acho que já vai estar bom. Aí, eu imagino que essa pandemia já vai estar superada”

Andréia Aparecida, 43 anos, artesã

“Eu não concordo ainda não. Porque ainda não está cem por cento positivo de que está eliminado o vírus, né? Do meu ponto de vista, temos que usar mais um tempo, com certeza. Eu acho que tem que usar até que as pesquisas digam que não precisa mais. Tipo assim: a hora que o vírus estiver eliminado em vários lugares… Mas toda vez que assisto ao jornal eu vejo que aumentou o número de casos em algum lugar. Eu acho que tem que continuar usando a máscara por mais algum tempo, mas é quem quiser também, né? A máscara ajudou bastante”

Iracy Maria Viana, 60 anos, dona de casa

“Não concordo, em que usar, senão ainda vai morrer muita gente. A gente vai a algum lugar e se não estiver usando máscara, o guarda põe para fora. Então, tem que usar. Ainda está morrendo muita gente e então tem que usar a máscara. Aquele que não usar, é porque está com a doença. Eu acho que tem que usar por mais um ano e meio. Eu acho que só tem que parar de usar quando tudo estiver como antes da pandemia, todo mundo de boa”