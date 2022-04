Na manhã de ontem, 18, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis realizava fiscalização, quando recebeu uma denúncia anônima de tráfico de drogas envolvendo uma carreta cegonha.

Diante das informações, a equipe realizou diligências nas proximidades, vindo a encontrá-la em uma avenida da cidade.

Após realizar a abordagem, foram solicitados os documentos do veículo e do condutor, como também foi questionado sobre origem e destino da viagem. O condutor do veículo informou ter saído de Cuiabá e tinha como destino o estado de São Paulo.

Para a uma melhor fiscalização, em vista da carreta estar carregada com vários veículos, foi solicitado que ele se deslocasse até a Unidade Operacional da PRF em Rondonópolis.

Após uma busca minuciosa, foram encontrados 48 tabletes de drogas em um veículo de cor prata que estava sendo transportado pela cegonha. O entorpecente estava escondido em compartimentos preparados nas portas dianteira e traseira, além de alguns que estavam dentro do painel do veículo.

Indagado sobre a situação, o condutor da cegonha afirmou que foi contratado para fazer o transporte do veículo prata até Ribeirão Preto/SP, e que assim como os outros veículos que transporta, efetuou o procedimento normal e embarcou o veículo no dia 14/04, porém não tinha conhecimento da existência dos ilícitos.

Foram apreendidos cerca de 48 kg de pasta base de cocaína, o homem foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.