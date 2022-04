A dose de reforço também vai estar disponível nessas unidades de saúde para quem tem mais de 18 anos e recebeu a segunda aplicação há, pelo menos, quatro meses. Já os imunossuprimidos podem tomar a quarta dose, mas, para isso, devem apresentar comprovação médica sobre sua condição. Outro grupo que pode receber a quarta aplicação são as pessoas com mais de 70 anos que tenham tomado a dose anterior a um intervalo mínimo de quatro meses.

O cronograma de vacinação contra a Covid-19 segue em Rondonópolis. Os postos do Programa de Saúde da Família (PSFs) André Maggi, Caic, Cidade Alta, Goulart, Ipê, Pedra 90, Padre Rodolfo, Parque São Jorge e Serra Dourada vão ofertar até esta quarta-feira (20), das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, a primeira dose da vacina para aqueles que têm acima de 12 anos. Nesses locais ainda podem se imunizar com a segunda dose aqueles que tomaram Pfizer, AstraZeneca, Janssen e Coronavac.

Alunos da Rede Municipal de Ensino dessa faixa etária podem tomar a segunda dose da Coronavac na escola onde estudam. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou um cronograma e vai ofertar a aplicação nesta terça-feira (19) na EMEF Rosalino Antônio da Silva, no bairro Cidade Alta, e na EMEB Celson Antônio de Carvalho, no Alfredo de Castro, e na quarta-feira (20) será oferecida segunda dose na EMEF Bonifácio Sachetti, que fica no Parque São Jorge, e na CMEI Widisney Aparecido Rodrigues, no José Sobrinho.

Por conta do feriado de Tiradentes, 21 de abril, quinta e sexta-feira não haverá vacinação nas escolas.