O anúncio do fim da emergência em saúde pública em decorrência da Covid-19 no Brasil feito no domingo (17) pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é mais uma oportunidade para que a Prefeitura de Rondonópolis volte a debater sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados na cidade, seguindo outros municípios de Mato Grosso que já tornaram facultativo o uso do acessório de proteção. Atualmente, a máscara segue obrigatória em Rondonópolis para acesso a locais fechados. Em lugares abertos a utilização é facultativa. Já, na maior parte dos municípios mato-grossenses a obrigatoriedade deixou de existir também para locais fechados há cerca de um mês. A maior parte das cidades do Estado acabou seguindo a decisão do Governo do Estado que acabou com o uso obrigatório no dia 7 de março.

Além do anúncio do fim da emergência em saúde pública em função da Covid-19 no país, a queda no número de casos da doença em Rondonópolis registrada nas últimas semanas, bem como da redução das internações e de pessoas com casos ativos, também pode ser um motivo a mais a levar o Município a convocar o Comitê de Gestão de Crise e rever o uso obrigatório da máscara em locais fechados da cidade.

