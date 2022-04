Maior feira agropecuária do Estado e uma das maiores e mais tradicionais do país, no formato que inclui entretenimento, a Exposul deixou de ser realizada em 2020 e 2021, por conta das medidas restritivas adotadas em função da pandemia da Covid-19, mas retorna com força e mais uma vez deve atrair milhares de pessoas da cidade e da região para acompanhar os eventos técnicos, os torneios e exposições, além do rodeio e dos diversos shows artísticos com grandes nomes nacionais.

Um dos pontos altos de todas as edições da Exposul é a tradicional cavalgada, que abre o evento e reúne centenas de cavaleiros e amazonas que desfilam montados por algumas das principais vias da cidade, por onde milhares de pessoas acompanham o desfile. Tradicionalmente, a organização do evento reserva alguns dias para a apresentação dos artistas regionais e do estilo gospel, nos quais são arrecadados alimentos para serem doados para entidades assistenciais da cidade.

Recentemente, o Sindicato Rural já adiantou que já tinha praticamente toda a grade de shows nacionais já fechada e os nomes devem ser anunciados na solenidade de lançamento oficial da 48ª Exposul, que será durante um café da manhã com a imprensa, a partir de 9 horas, no auditório do Sindicato Rural, no Parque de Exposições.