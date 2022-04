O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, vem a Rondonópolis nesta terça-feira (19), para inaugurar as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município. O evento está marcado para acontecer às 15h na ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, localizada na Rodovia do Peixe.

As obras tratam da execução de 143,7 km de rede coletora e redes condominiais de esgoto, 5 estações elevatórias de esgoto e 9,3 mil ligações domiciliares, realizadas através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, do governo federal.

Além das autoridades federais, estarão presentes no evento representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todo o Estado de Mato Grosso.