Um grupo de estudantes do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) visitou o A TRIBUNA para conhecer o processo de criação que resulta no jornal impresso que todos os dias chega até os leitores. A visita foi uma espécie de aula prática da disciplina de Editoração do curso, e agradou muito aos estudantes.

De acordo com o professor André Pena, que acompanhou os estudantes na visita ao A TRIBUNA, o objetivo era mostrar para eles como se dividem os cadernos e como é todo o trabalho para a confecção do impresso. “O nosso foco é o livro impresso, mas é muito importante para os estudantes entenderem como se faz e a importância do jornal. E os estudantes gostaram muito, pois viram na prática como tudo funciona”, explicou.