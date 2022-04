A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) poderá promover mudanças no tráfego em algumas das principais ruas e avenidas da cidade. O aumento do fluxo de veículos nos locais que poderão ter alterações é o motivo do levantamento que está sendo realizado. De acordo com a Setrat, poderá haver mudanças na Avenida Goiânia, na Rua José Barriga e na Rua Rio Branco. Na Avenida dos Estudantes, uma rotatória está sendo projetada. Para bater o martelo para as mudanças, a Setrat está conduzindo um levantamento de fluxo nas vias que podem ser alterações. Na Avenida Goiânia, o estudo técnico foi concluído e, diante dos resultados, a Pasta ainda deve definir o que será feito, mas a hipótese mais provável é de manter estacionamento apenas do lado direito, deixando a faixa de estacionamento da esquerda exclusiva para o tráfego de veículos. O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, explicou que na Avenida Goiânia, o levantamento técnico apontou que o fluxo de veículos é maior no sentido bairro/Centro, sendo mais intenso no período de ponto de pico pela manhã. Para cada um veículo que se desloca no sentido Centro/bairro pela avenida, três fazem o sentido bairro/Centro. Porém, no caso da Avenida Goiânia, o secretário destacou que não haverá a transformação da via em mão-única em função dos comerciantes locais terem se manifestado contra a medida em audiência pública realizada para debater a questão.

“Como os comerciantes alegaram ser contrários na mudança para mão-única, uma alternativa encontrada é a manutenção do estacionamento somente à direita, usando o da esquerda para o tráfego de veículos. Essa medida seria em curto prazo, mas ainda não está definida. Em médio prazo, apontamos a possibilidade de construção de uma rotatória na região do bairro Quitéria Teruel e a construção de duas faixas elevadas”, disse.

Já os casos da Rua Rio Branco e Rua José Barriga, as alterações ainda dependem de levantamento técnico. Para a Rua Rio Branco, uma proposta possível seria a transformação da via em mão-única entre a Avenida Kamal Jublat, no bairro José Sobrinho até a Avenida Goiânia, no sentido bairro/Centro. Neste caso, ressaltou Lindomar, a Rua Otávio Pitaluga (opção de mão contrária a Rio Branco) teria a sinalização reforçada e a fiscalização ampliada para evitar que a faixa onde o estacionamento é proibido seja usada. Para a Rua José Barriga, a proposta que está sendo avaliada pela Setrat e, ainda depende do levantamento técnico, seria a mudança para mão-única entre a praça do bairro Nova Aurora até depois da ponte sobre o Ribeirão Arareau, mantendo o sentido bairro/Centro. “Sabemos que o fluxo atualmente na Rua José Barriga é bem maior no sentido bairro/Centro, porém somente será definida a mudança para mão-única depois que concluído o estudo de viabilidade técnica que envolve a contagem dos veículos que trafegam pela via”, explicou o secretário. Caso a mudança seja efetivada na Rua José Barriga com a transformação em mão-única, Lindomar indicou que a Rua Pedro Ferrer poderia ser utilizada como alternativa de deslocamento no sentido Centro/bairro.

Na Avenida dos Estudantes, o secretário ressaltou que a Setrat e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) estão elaborando um projeto para a construção de uma rotatória no cruzamento com a Rua Dom Pedro II. “A rotatória iria contribuir para que parte do tráfego que hoje passa pela rotatória do Residencial Mariela fosse desviada. Naquela região tem mais um grande condomínio sendo construído, além do Terra Nova. Uma rotatória naquele local permite que quem more na região não precise seguir até a rotatória do Mariela”, analisou.