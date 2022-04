O abrigo foi construído com recursos de compensação ambiental por parte da América Latina Logística (ALL), que construiu o terminal ferroviário da cidade, atualmente administrado pela Rumo Logística. O acordo foi mediado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e firmado pelo Juizado Volante Ambiental (Juvam), ainda na gestão passada.

Mesmo com a obra pronta desde 2020, a Prefeitura de Rondonópolis ainda não pôs o Centro de Reabilitação Animal de Rondonópolis (Ceraro), conhecido como abrigo de animais, em funcionamento. O local, que deve receber cães e gatos abandonados que precisam de tratamento veterinário, ainda nem tem uma data definida para começar os serviços. O espaço foi construído no Globo Recreio ao lado da Unidade de Controle de Zoonoses e já passou até mesmo por uma reforma depois que a obra já estava pronta.

A obra vem se arrastando entre as duas gestões (Percival Muniz e José Carlos do Pátio). Em várias ocasiões desde 2020, a Prefeitura anunciou a abertura do local, mas isso acabou não se concretizando.

A obra está pronta há cerca de dois anos e, no início deste ano, a Prefeitura fez uma nova licitação para a realização de uma reforma no local, que nunca foi utilizado. A reforma também foi concluída, mas até o momento o Ceraro segue em funcionar.

Foram destinados para a construção do abrigo R$ 1.950.642,35 do Compes (ações de fiscalização e autuações do Juvam) para que o local fosse construído, e ainda uma contrapartida do Município, sendo que o espaço tem uma área de 5 mil m².

O Ceraro será gerido pela Secretaria Municipal de Saúde e terá a capacidade de receber até 500 animais, entre cães e gatos, para tratamento e que posteriormente serão colocados para a adoção.