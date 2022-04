A 1ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá deferiu nesta semana o Mandado de Segurança Cível impetrado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), que pedia a isenção aos seus associados do pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio e Taxa de Segurança Pública (Tacin e Taseg), do Governo do Estado de Mato Grosso.

No documento protocolado pelo jurídico da entidade, o fundamento era o de que as cobranças eram abusivas e ilegais. A decisão é assinada pelo juiz Odivaldo Budny. “No caso em exame, o ponto nevrálgico do pedido, reside na alegação de que a Lei Estadual que criou a TACIN e TASEG é inconstitucional e, portanto, as cobranças não são legitimas”, diz trecho.