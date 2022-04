A parlamentar conta que tem conversado com o presidente da nova Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC), Vinícius Amoroso, que teria lhe garantido que está tudo sendo finalizado para que os ônibus já comprados entrem em circulação no início do próximo mês. Mas ela diz que, caso isso não aconteça, ela pretende acionar órgãos fiscalizadores como o MP e o TCE, como forma de garantir os direitos dos cidadãos e cidadãs.

A vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) diz que pretende acionar o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) caso a Prefeitura não coloque os vários ônibus já comprados e parados no Município para funcionar nos próximos dias. Ela diz não achar correto que as populações de diversos bairros sofram com a falta de transporte coletivo enquanto dezenas de ônibus novos estão parados e largados ao relento, conforme já noticiado pelo A TRIBUNA.

“Ele me falou que já estavam instalando câmeras e finalizando tudo o que é preciso para colocar os ônibus para rodar. E tem que fazer isso mesmo, pois a Cidade de Pedra já pára de rodar agora em junho e vai retirar os seus ônibus de circulação. Eu tenho cobrado, mas como não sou da base de apoio do prefeito, eles sempre acham que eu estou atacando a administração.

Tenho procurado ter bastante paciência, mas, se até o final deste mês nada acontecer, vou mandar requerimentos de informação e acionar o MP e o TCE, porque não tem como deixar as coisas como estão”, afirmou.

Ela conta que nunca teve a intenção de perseguir a gestão, mas que não pode abrir mão da sus função fiscalizadora. “O nosso objetivo é fiscalizar e garantir que o trabalho tenha resultado e a população seja beneficiada. Eu vejo que há boa vontade da parte do Vinícius, mas cada vez que eles dão um prazo e esse prazo acaba se alongando indefinidamente. O que posso fazer como parlamentar é fazer as cobranças que já venho fazendo, formalizar isso por meio de requerimento e, se de todas as formas nada acontecer, recorrer ao MP e TCE. O caminho do diálogo não tem dado resultados”, completou Kalynka Meirelles.

De acordo com a vereadora, ela tem recebido inúmeras reclamações de moradores de bairros como o Quitéria Teruel Lopes, Jardim do Parque, Melquíades Figueiredo, Residencial Paiaguás, do Dona Neuma, do Jardim Rivera, entre outros, que alegam que os ônibus da Cidade de Pedra sequer entram nos bairros, prejudicando principalmente as famílias mais carentes, que dependem do transporte coletivo para trabalharem ou estudarem.

ÔNIBUS PARADOS

Desde que a Prefeitura decidiu assumir o serviço de transporte coletivo na cidade, já foram adquiridos 50 novos ônibus, todos zero-quilômetro e com ar-condicionado, sendo que 22 destes já estão parados na cidade desde março do ano passado, portanto há mais de um ano, enquanto a população padece pela precariedade do serviço na cidade. Ao todo, foram investidos, de acordo com a Prefeitura, cerca de R$ 22, 6 milhões.

Ainda de acordo com a Prefeitura, toda a situação legal e documental da nova AMTC já está concluída, mas, ainda assim, nada se fala sobre a entrada em funcionamento da frota municipal.