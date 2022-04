Segundo o vereador, antes de iniciar uma construção, é preciso realizar uma investigação geotécnica. Esse procedimento é normativo e essencial para qualquer edificação. O processo de sondagem acontece por uma análise do local onde será a obra, por meio de uma amostragem do solo e ensaios específicos de campo. Essa amostragem deve atingir todo o decurso do subsolo ou a profundidade de acréscimo de tensão devido ao peso da construção.

Adonias destacou ainda que o orçamento necessário para a execução da obra ainda precisa ser definido, o que será feito após o levantamento geológico. “Não sabemos quanto custará a obra, mas a própria Prefeitura poderá fazer com recursos próprios ou contar também com emendas parlamentares. O importante é a ponte ser construída”, disse.

O vereador Adonias Fernandes (MDB), que foi o responsável pela indicação para que a Prefeitura construísse a ponte, esteve no local acompanhando o trabalho da empresa e da equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura. “Este é o segundo passo para que a ponte se torne realidade. Primeiro, tivemos a indicação atendida pelo prefeito José Carlos do Pátio, que entendeu a necessidade da construção da ponte na Arnaldo Estevão, agora os trabalhos para que se possa elaborar o projeto da obra e definir os custos começaram”, explicou o vereador.

Mais um passo foi dado ontem (14) para que a ponte sobre o Ribeirão Arareau na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, na divisa do bairro Vila Aurora com o Centro, possa se concretizar. A Prefeitura de Rondonópolis contratou uma empresa especializada e deu início ao levantamento geológico que dará as bases necessárias para a formulação do projeto de construção da ponte e orçamento necessário para a execução da obra.

O vereador comemorou a iniciativa do Município e agradeceu o Jornal A TRIBUNA pelo debate que sempre levantou ao longo dos anos sobre a necessidade da construção de uma ponte na Arnaldo Estevão, ligando o bairro Vila Aurora ao Centro. “Quero deixar aqui o agradecimento ao A TRIBUNA, em nome do Samuel Logrado, pela atuação do jornal desde muitos anos em busca da construção da ponte”, afirmou Adonias.

A necessidade de construção de uma ponte sobre o Córrego Arareau, na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo voltou ao debate público em março deste ano justamente com a indicação do vereador Adonias Fernandes. Na ocasião, o vereador indicou ao prefeito que a construção de uma ponte na Rua Arnaldo Estevão pode ser uma alternativa importante para desafogar o fluxo de veículos que trafegam no sentido Vila Aurora/Centro. Hoje, o que se vê é um grande fluxo concentrado nas ruas Dom Pedro II e Otávio Pitaluga, causando congestionamentos em horários de pico. Uma ponte na Arnaldo Estevão tonaria a via mais uma alternativa para quem precisa se deslocar da Vila Aurora e região para o Centro da cidade.

Após a indicação, no final do mês de março, Adonias informou que a Prefeitura iria elaborar o projeto da obra, que havia sido autorizado pelo secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Amoroso.

LUTA ANTIGA DA POPULAÇÃO

A construção de uma ponte no local é uma antiga e importante reivindicação da população, que cobra alternativas, com obras de mobilidade urbana, para desafogar o trânsito atual da região da Vila Aurora para o Centro. Com o crescimento da cidade e consequente aumento da população que atualmente vive em bairros na região da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), a construção da ponte se torna ainda mais necessária.

O A TRIBUNA acompanha a luta pela construção da ponte na Arnaldo Estevão há anos e como integrante do Comitê Pró-Rodovias, em 2012, chegou a apresentar uma solicitação ao governador Silval Barbosa, para que o Estado fizesse a obra. Na época, a cobrança era de construção de duas pontes sobre o Arareau – uma delas na Rua 13 de Maio e a outra na Arnaldo Estevão – sendo que para o comitê, a ponte na Arnaldo Estevão deveria ser priorizada por ter maior impacto no fluxo de veículos. Apesar do pedido, na ocasião o governador Silval Barbosa anunciou a construção da ponte na 13 de Maio com recursos estaduais, pois esta já estaria com o projeto pronto e acordou que caberia ao Município a construção da ponte na Arnaldo Estevão, o que não ocorreu até hoje.

Em 2013, a ponte da 13 de Maio finalmente foi construída com um custo de R$ 2,8 milhões e foi entregue à população e a Prefeitura, gerida por Percival Muniz na época, chegou a anunciar que a ponte da Arnaldo Estevão seria construída com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) II, que já estariam aprovados. No entanto, a promessa não saiu do papel.

Com a mudança de gestão na Prefeitura, José Carlos do Pátio, deixou claro desde a campanha eleitoral em 2016 quando foi eleito para o primeiro mandato, que a ponte na Arnaldo Estevão não era prioridade de sua gestão.