O vereador Investigador Gerson é o autor da solicitação, via ofícios e indicação nº 6/2021, aprovada no plenário e enviada ao Executivo municipal, reivindicando a reforma da praça do Conjunto São José I, que foi entregue nesta quinta-feira (14).

Segundo o vereador, esta praça foi inaugurada na década de 90, e nunca havia passado por uma grande reforma, sendo um sonho daquela comunidade. Ele iniciou a busca por melhorias desde quando era presidente do bairro, enviando ofícios nº 35/2018 e 38/2019, que foram entregues em mãos ao prefeito. Já no parlamento, enquanto vereador, uma das primeiras ações foi solicitar através da indicação nº 6/2021 a reforma da referida praça.