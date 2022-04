O comportamento no fluxo de veículos na BR-163, em Mato Grosso, começa a sofrer alterações no primeiro dia de feriado prolongado em comemoração à Semana Santa e Domingo de Páscoa. Segundo a estimativa da Concessionária Rota do Oeste, a sexta-feira (15/04) será o dia com maior movimento de automóveis, com previsão de aumento em até 20% em relação ao dia anterior. Já a presença das carretas e caminhões na rodovia deve ter uma queda estimada em até 14%. Quem vai viajar não pode esquecer da manutenção veicular.

Após essa sexta-feira, o levantamento da concessionária aponta que o fluxo de veículos leves e pesados no trecho sob concessão da BR-163 segue tranquilo até o último dia de descanso – o domingo (17/04), voltando a ser intenso na segunda-feira (18/04). A estimativa aponta que no sábado (16/04), o movimento de veículos de passeio deve reduzir entre 14 e 20% em comparação ao primeiro dia de feriado. No domingo (17/04), o tráfego volta a subir e pode atingir até 8% a mais de veículos na rodovia. Com relação aos veículos pesados, a movimentação apresenta queda todos os dias de feriado. No sábado, a redução prevista pela empresa é de até 28% no tráfego, e no domingo de até 18%.