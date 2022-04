Segundo o vereador Júnior Mendonça (PT), presidente da Comissão, o pedido de vista é algo natural, devido a relevância do assunto. Assim, o projeto deverá ser devolvido ao Plenário dentro do prazo legal de 15 dias.

A Comissão de Transportes da Câmara pediu vistas do projeto de lei do Executivo que trata da criação de um novo pátio de apreensões de veículos na cidade. O projeto estava na pauta de votação da Sessão Ordinária desta quarta-feira (13), mas deverá ser melhor estudado e debatido pela Comissão antes de voltar à pauta, o que deve ocorrer em duas ou mais semanas.

“Nossa Comissão é a comissão de mérito desse assunto e vamos, juntamente com os demais membros da Comissão, analisar item por item para ver se é preciso alguma alteração, para garantir para o contribuinte rondonopolitano o melhor serviço possível para ser prestado. Já dei alguma olhada no projeto e temos, sim, algumas considerações a serem feitas”, apontou.

Mendonça afirmou ainda que pretende discutir o projeto com o secretário Lindomar Alves, do Transporte e Trânsito, para se chegar ao melhor projeto possível. “Nós temos uma grande preocupação com o preço, com o tempo de duração do contrato, com o local onde vão ficar guardados os veículos aprendidos e mais: estamos preocupados que isso não se transforme numa perseguição aos trabalhadores. Queremos construir algo que possibilite aos órgãos de controle e de fiscalização que se entregue um serviço justo, sobretudo aos trabalhadores”, continuou o parlamentar.

A ideia do vereador é que os valores cobrados pelo transporte e guarda dos veículos apreendidos não acabem por inviabilizar que os trabalhadores e pessoas com menor poder aquisitivo possam regularizar a situação e retirar seus veículos do futuro pátio, como já ocorreu no passado, quando os valores cobrados por esses serviços eram bem acima do cobrado em outras cidades e até pelo Detran de Mato Grosso.

Outra preocupação de Júnior Mendonça é com as condições que esses veículos ficarão guardados e com o prazo de duração de vigência da concessão para a empresa que irá explorar o serviço.

CIDADE SEM FISCALIZAÇÃO

A falta de um pátio de apreensões de veículos tem dificultado o serviço de fiscalização do trânsito, já que não há para onde levar os veículos que venham a ser apreendidos nas ditas fiscalizações. Enquanto isso não é providenciado, os maus motoristas e motociclistas continuam cometendo excessos no trânsito e colocando a segurança das pessoas em risco.