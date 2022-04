1 de 2

Moradores da Avenida das Andorinhas no bairro Parque Universitário estão convivendo há meses com uma grande erosão, que formou uma imensa cratera na via e já levou até mesmo parte das calçadas de algumas casas. Com receio da casa desabar, teve morador que decidiu deixar o local e se mudar. A situação na avenida é precária e impede também a passagem de qualquer tipo de veículo. Em alguns locais, moradores dirigem pelas calçadas para poderem chegar até suas casas.

Segundo os moradores, uma empresa contratada pela Prefeitura estava fazendo a obra de drenagem e pavimentação da avenida no fim de setembro do ano passado. Porém, a obra ficou parada em função do início do período chuvoso. Com a obra deixada inacabada, as chuvas que transformam a via em um verdadeiro rio destruíram a parte da drenagem que estava sendo feita e a erosão está cada vez maior no local.