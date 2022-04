Mesma determinação é seguida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais), que destacou em decisão recente que a sexta-feira da paixão está inserida no direito consuetudinário e é reconhecida como feriado em todo o Brasil. Deste modo, para a Justiça do Trabalho, a Sexta-feira da Paixão é, sim, considerada como feriado nacional.

Mais uma vez as entidades comerciais de Rondonópolis não se entendem quanto ao fechamento ou abertura do comércio local, o que já vinha ocorrendo em outras datas como Carnaval. O embate desta vez é sobre a abertura nesta sexta-feira, Sexta-feira da Paixão, uma das mais importantes datas do calendário católico e considerada tradicionalmente um feriado religioso nacional. Enquanto a Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Rondonópolis (Acir) orienta o comércio varejista em manter as portas fechadas, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) orienta que será permitida a abertura.

A Acir cita ainda que é preciso considerar que do ponto de vista dos usos e dos costumes, a sexta-feira da paixão é feriado e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirá também de acordo com os usos e costumes (CLT, art. 8º c/c LINDB, art. 4º).

Além disso, o Decreto Estadual 1.213, de 27 de dezembro de 2021 define feriado na Sexta-feira da Paixão em Mato Grosso. Diante disso, a orientação da Acir, para prevenir o risco do passivo trabalhista, é considerar a sexta-feira da paixão como feriado, e, para aqueles que forem trabalhar, seguindo o que dispõem o artigo 68 e o artigo 70 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a remuneração dobrada e ou a folga compensatória.

Já a CDL por outro lado, orienta que os empresários podem abrir normalmente na Sexta-feira da Paixão, por considerarem que a data, que não é definida por legislação municipal, não seria considerada feriado. Mas, também faz uma ressalva explicando que “importante esclarecer que essa é uma opinião técnica e jurídica lastreada na interpretação da Lei 9.093/95, para determinar o que é ou não um feriado, cabendo a cada pessoa dentro de seus interesses e conveniência decidir individualmente se segue uma ‘tradição’ local ou não”.

COMÉRCIO NO SÁBADO

Diferente do impasse quanto a abertura nesta sexta-feira, no sábado (16), o comércio abrirá das 8h às 20h. No domingo (17), Páscoa, os estabelecimentos manterão as portas fechadas.

FUNCIONAMENTO DO SHOPPING

Já o Rondon Plaza Shopping informou que na sexta-feira as lojas não abrirão às portas, funcionando normalmente no sábado e no domingo. A praça de alimentação funciona nos três dias das 10h às 22h.

ÓRGÃOS PÚBLICOS

Nos órgãos públicos somente funcionam serviços essenciais nesta sexta-feira como Samu, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Atendimento Infantil e Hospital de Retaguarda.