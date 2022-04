O vereador Paulo Schuh (DC) ingressou com um pedido de Mandado de Segurança junto à 2ª Vara da Fazenda Pública pedindo a suspensão da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) na região do bairro Sagrada Família. Ele argumenta que o Executivo teria promovido o aumento indevido do IPTU de algumas residências e, assim, pede que a cobrança seja suspensa até que os valores sejam revistos.