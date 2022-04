Os vereadores Reginaldo Santos (SD) e Roni Magnani (SD) solicitaram ontem (12) que a Prefeitura de Rondonópolis prorrogue a data para o pagamento do IPTU 2022, com direito a vantagens como o desconto de 20% no pagamento à vista e o parcelamento sem acréscimo em até oito vezes. O prazo vence na próxima sexta-feira (15) e os vereadores solicitaram que seja estendido por mais sete ou dez dias. Reginaldo Santos explicou que o pedido visa também evitar prejuízos decorrentes da desinformação causada pelo pedido de suspensão da cobrança do imposto encaminhado à Justiça pelo presidente da Associação de Moradores do bairro Sagrada Família, o também vereador Paulo Schuh (DC) – veja matéria nesta página.

A Prefeitura ainda não foi notificada oficialmente, mas conforme Reginaldo a simples divulgação da notícia pode causar dúvidas aos contribuintes. “Isso pode induzir a população ao erro, fazendo com que percam o prazo para quitar o imposto com as vantagens oferecidas pela Prefeitura. Para evitar esse risco, solicitamos a prorrogação. O prefeito prometeu avaliar com carinho e deve se pronunciar nas próximas horas”, disse Reginaldo.

Reginaldo também defendeu a política tributária no Município. Ele lembrou que nos últimos anos o IPTU teve apenas a reposição inflacionária no IPTU e estão mantidos os descontos para os contribuintes que cumprem normas simples, como a construção de muros e calçadas. “Hoje Rondonópolis arrecada proporcionalmente menos que municípios como Sinop, Tangará da Serra ou Primavera do Leste. É importante dizer que, diferente deles, o crescimento aqui não foi planejado. Mesmo assim a Prefeitura está conseguindo universalizar vários serviços públicos – como a coleta de lixo, a iluminação pública, o saneamento básico e o acesso à Saúde e Educação. Qualquer um que fizer a comparação verá que temos uma grande vantagem sobre as outras cidades’. Falando especificamente sobre o bairro Sagrada Família, Reginaldo disse que, após mais de 25 anos de espera, a comunidade finalmente está recebendo obras de asfalto, com drenagem e calçadas. “Acho que precisamos ressaltar os pontos positivos, ao invés de ficar falando mal da cidade e criando problemas para administração. Se há erros, vamos consertar através dos meios adequados e sem conflito”, disse ele. RECURSO ADMINISTRATIVO

A Prefeitura de Rondonópolis ainda não foi comunicada oficialmente sobre o Mandado de Segurança pedindo a suspensão da cobrança do IPTU no bairro Sagrada Família. Mas, a pedido da reportagem, o procurador jurídico adjunto, Alencar Libano, e o chefe do Departamento de Desenvolvimento Imobiliário da Prefeitura de Rondonópolis, Édio Gomes, comentaram o caso. Do ponto de vista jurídico, Alencar considera que o pedido deverá ser considerado improcedente por não apresentar documentos necessários e afirmar, sem comprovação, que houve aumento indevido. Ele também avalia que o recurso à Justiça não seria o melhor instrumento para esse tipo de reclamação.

“Qualquer cidadão que considerar que há erro na cobrança do IPTU pode apresentar um recursos administrativo diretamente na Prefeitura. Além de não ter custo algum, o resultado sai mais rápido e há o efeito suspensivo imediato. Mesmo que o pedido seja indeferido, ele só vai pagar o imposto após o julgamento do recurso, sem o risco da cobrança de juros e outras penalidades”, explica.