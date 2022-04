A grande maioria dos lares rondonopolitanos já recebeu e muitos moradores já pagaram o seu Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que é um incremento de receita importantíssimo para a Prefeitura, principalmente para novos investimentos e para contrapartida em convênios celebrados com outros entes governamentais. Sem os recursos do IPTU, muitas obras e serviços que precisam de dinheiro público de fonte própria não seriam possíveis e os prejuízos sociais e para a população em geral seriam enormes.

Sempre atento aos temas relevantes e que afetam a vida da população rondonopolitana, o A TRIBUNA foi às ruas ouvir o que a população pensa sobre o uso dos recursos arrecadados com o IPTU na cidade, se a prestação de serviços por parte do poder público está sendo feita a contento e se há alguma demanda que os moradores gostariam de ver atendida com o uso do dinheiro arrecadado por meio da cobrança do imposto. Confira:

Antônio Vendramini, 63 anos, doméstico, morador na região do Sagrada Família “Já recebi o meu carnê e inclusive já paguei hoje (ontem). O valor veio diferente, 100% a mais. O ano passado paguei R$ 348 e agora tive que pagar R$ 764. Não fiquei nem um pouco satisfeito com isso e me disseram que foi porque eu não tinha cadastrado um muro e uma calçada que tenho. Daí perguntei se isso justifica aumentar o meu IPTU 100% a mais? Aí, não souberam me responder (na Prefeitura). Um me empurrava para o outro e ninguém soube me explicar. Eu achei que foi demais (o aumento), porque meu vizinho da frente tem uma casa um pouco menor e pagou R$ 270. A minha rua foi asfaltada agora e eu acho que está ótimo, mas eu acho que, no meu bairro, precisa mais investimentos em áreas de lazer, que até tem, mas não tem um campinho de futebol para praticar esporte. Falando a realidade, a pista de caminhada está excelente. Eu só estou descontente é com o aumento de 100%, que não justifica”