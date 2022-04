Criado em 2006, o Sistema UAB leva a universidade pública a locais distantes do país por meio da oferta de cursos na modalidade educação a distância (EaD). O objetivo é contribuir para a Política Nacional de Formação de Professores, com a disponibilização de vagas prioritariamente voltadas ao preparo de profissionais para trabalhar com a educação básica. Atualmente, são 121 mil alunos matriculados em 967 polos instalados em 850 municípios brasileiros.

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) é a mais nova integrante do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). A instituição oferecerá dois cursos de pós-graduação lato sensu em áreas prioritárias da formação de professores: Língua Portuguesa e Matemática.

De acordo com a Reitora da UFR, professora Analy Castilho Polizel de Souza, a “[…] educação pública, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade tem um papel decisivo a cumprir na democratização do conhecimento e das competências profissionais”. “Considerando as dificuldades impostas pelas dimensões geográficas e condições financeiras do Brasil, vemos nas novas tecnologias digitais de comunicação e ensino a distância (EaD), uma poderosa ferramenta capaz de construir pontes de diálogo comprometidas com o acesso à educação e com a redução das diferenças sociais”, reforçou.

PLANEJAMENTO

As ações de credenciamento junto à Universidade Aberta do Brasil já estavam previstas pela UFR desde a criação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com a finalidade de ampliar a oferta de cursos e programas de educação, mas também a interiorização do Ensino Superior no país. A previsão é que seja criado um núcleo de educação a distância que, em termos operacionais, possa trabalhar de forma integrada com a estrutura administrativa e acadêmica da universidade.

Em um primeiro momento, serão ofertados dois cursos de pós-graduação lato sensu em áreas prioritárias da formação docente, como Língua Portuguesa e Matemática. O objetivo imediato é suprir a demanda por especializações na área de formação de professores. Atualmente, a universidade conta com os polos Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Barra do Bugres, Primavera do Leste, Paranatinga e Pontes e Lacerda. Contudo, a perspectiva é a ampliação do número de cursos e polos educacionais.

A UFR considera o papel da Universidade Aberta do Brasil (UAB) um marco na implantação e consolidação das políticas de educação a distância. Nas palavras da Reitora Analy Polizel, “diante da transformação digital que vivenciamos e da possibilidade de expansão que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) proporcionam, a UFR não poderia se isentar de seu compromisso social na oferta de cursos na modalidade EaD.

Entendemos que a UAB cumpre uma função de extrema relevância no cenário brasileiro, contribuindo de forma significativa para a expansão da oferta de cursos de educação superior no país, especialmente com relação aos cursos de licenciatura e formação continuada”.