As expectativas da comunidade com a criação da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) começam a aparecer e, a partir de 2023, mais três novos cursos de nível superior passam a ser ofertados pela instituição de ensino. Já aprovados, a UFR passa a contar com os cursos de bacharelado em Direito e Agronomia e de licenciatura em Física no início do ano letivo de 2023. A informação foi confirmada pela reitora da UFR, Analy Polizel, ao A TRIBUNA. Ela explicou que a universidade precisou, após ser criada, primeiramente buscar recursos para ampliação da estrutura física para que fosse possível iniciar a abertura de novos cursos de nível superior. “Em um primeiro momento, focamos na captação de recursos para aumentar a estrutura física da universidade, com a construção de novos prédios para se ter condições de abrir novos cursos”, destacou.

Assim, para 2023 já estarão disponível no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), os três novos cursos de nível superior. Serão ofertadas 50 vagas para Direito, 50 para Agronomia e 50 para Física. “Começaremos o ano de 2023 com vagas para mais 150 alunos de nível superior com a abertura desses três novos cursos”, garantiu a reitora.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

————————————————————————————