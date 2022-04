Depois de não ter sido realizada nos últimos dois anos, por causa das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso, a Exposul, voltará a acontecer este ano. A informação foi confirmada pela organização do evento, que deverá acontecer entre os dias 8 a 13 de agosto, no Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias.

Organizada pelo Sindicato Rural de Rondonópolis, essa deverá ser a 48ª edição da Exposul, que é uma das maiores feiras agropecuárias no formato que mescla entretenimento e negócios do país. Além de oferecer um grande número de palestras e eventos técnicos, mais uma vez contará com o tradicional rodeio e uma extensa programação musical, que inclui os maiores nomes do momento na música sertaneja e de outros estilos.