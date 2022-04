O vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda (PSD), é cortejado pelo seu partido para se candidatar ao cargo de deputado federal pela sigla, já que o agronegócio deve ficar desfalcado de um representante na Câmara federal com a saída do deputado Neri Geller (Progressistas), que deve disputar uma vaga de senador. Ocorre que ele não quer se indispor com o prefeito José Carlos do Pátio (PSB), que tem como pré-candidata ao mesmo cargo a sua esposa, Neuma de Morais, o que pode levá-lo a recuar e aguardar pelo apoio do prefeito para a sua sucessão, em 2024. “O PSD já me chamou para ser o pré-candidato a deputado federal de Rondonópolis, por conta do meu perfil, já que o agronegócio vai ficar carente de um federal. O Neri vai ao Senado e esse espaço precisa ser preenchido por outro do segmento”, contou o vice.

Mas Aylon conta que pode não se arriscar na disputa, para não dificultar os planos de Pátio em eleger sua candidata. “Eu tenho uma sintonia muito boa com a gestão e não quero que minha possível candidatura atrapalhe os planos do prefeito. Então, se por um lado, o partido quer minha candidatura, eu acabe segurando por outro lado, porque eu não quero ir contra o projeto do prefeito. Por uma sucessão natural, no final da gestão dele, é que o vice seja o candidato e seja o próximo prefeito”, disparou Aylon Arruda.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————