O evento contou com diversas autoridades políticas do estado que foram recepcionadas pelo prefeito José Carlos do Pátio e da primeira-dama Neuma de Morais. “Em 40 anos de vida pública, na minha opinião, é o Miss Mato Grosso mais lindo que eu já vi, um concurso chique, bonito, elegante e popular, onde toda população tem acesso a ele. Estou muito orgulhoso que seja em Rondonópolis”, disse.

As secretárias de Cultura dos municípios vizinhos Poxoréu e de Guiratinga, Suizi Fernandes e Janaina Rita, respectivamente, parabenizaram a realização do evento. Ambas chegaram em Rondonópolis com a torcida organizada para suas candidatas.

Após os desfiles com traje de banho e traje de gala, os jurados elegeram o top 6: Miss Cuiabá, Miss Primavera do Leste, Miss Itiquira, Miss Várzea Grande, Miss Rondonópolis e Miss Campo Novo do Parecis. Na sequência, foram sorteadas as perguntas para cada candidata e realizada a avaliação pelos jurados. O top 3 ficou para as misses Rondonópolis, Itiquira e Primavera do Leste.

Os jurados elegeram como a Miss Mato Grosso CNB 2022, a representante de Rondonópolis: Ana Flávia Reis, 24 anos. Ela que é Analista de Contas a Receber falou sobre a emoção de ter sido a vencedora do concurso.

“Foi uma honra gigantesca representar a beleza das mulheres rondonopolitanas e agora das mato-grossenses, que são guerreiras e batalhadores que correm atrás do que desejam, foi muito gratificante”, celebrou a miss.

Para ela, participar do evento em casa foi motivador. “Foi uma alegria gigantesca, com uma torcida muito maior e o carinho, eu já estava ansiosa há algum tempo e foi um prazer e uma honra também”, concluiu Ana Flávia.

As datas e o local do concurso nacional ainda serão divulgados em breve.