Dois homicídios ocorridos na última sexta-feira (8), com nítidos sinais de execução, estão sendo investigados pela Polícia Judiciária Civil (PJC). O primeiro deles ocorreu por volta de 9 horas, no bairro Granville, e a vítima foi o empresário Leandro Moraes Ferreira, e o segundo ocorreu já no início da noite, no Distrito Industrial, e vitimou Wedson Rodrigues Feitosa.

A primeira vítima foi o empresário Leandro Moraes Ferreira, de 41 anos, que era dono do Restaurante Tropeiro e foi executado com pelo menos oito tiros, sendo que a Perícia Técnica suspeita que dois desses tiros, que o atingiram na região da cabeça, foram disparados depois que o empresário já estava caído ao chão. Testemunhas afirmam que os executores do empresário estariam em um veículo GM Onix de cor clara. A polícia não informou o que poderia ter motivado o crime.

Leandro Moraes Ferreira foi preso em 3 de fevereiro de 2012 suspeito de fazer parte de quadrilha envolvida em diversos assaltos, furtos, receptação, comércio de armas e munições e associação ao tráfico. Na época, os policiais encontraram com o dono do restaurante quatro algemas da Polícia Civil de Minas Gerais, várias munições de uso restrito, cartões supostamente clonados, além de uma carteira com o brasão da Polícia Civil de Mato Grosso e dois coldres de axila.

Ele foi solto para responder ao processo em liberdade. Na época, Leandro e seu advogado esclareceram em entrevista ao A TRIBUNA que não houve clonagem de cartões, mas que estava de posse de cartões de alimentação.

“As pessoas deixavam o cartão no restaurante, comiam, assinavam nota e, no final no mês faziam o acerto, passando os cartões”, explicou na ocasião.

O segundo homicídio aconteceu já no início da noite e vitimou Wedson Feitosa, também de 41 anos, no momento em que ele transitava em uma caminhonete VW Amarok preta pelo Distrito Industrial. Ele teria sido surpreendido e vitimado por cerca de 15 tiros de pistola, que o atingiam no rosto, peito, braço e barriga.