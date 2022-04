No fim do mês de março deste ano foi anunciado que Rondonópolis terá um Centro de Prevenção e Diagnóstico, que funciona como uma espécie de extensão do Hospital do Câncer de Barretos na cidade. A construção ficará a cargo do Governo do Estado e o Município fez a doação da área onde será instalado o centro, no caso na região ao fundo da UFR. Equipamentos e equipes serão do Hospital do Câncer de Barretos. O local atenderá a população de toda a região.

O centro não será um hospital de câncer, já que não ofertará tratamento. O foco do serviço é a prevenção e o diagnóstico. “Será se muita importância para a cidade e região, já que irá contribuir para prevenção com exames e consultas e para um diagnóstico precoce. Hoje sabe-se que 75% dos casos de câncer detectados poderiam ser resolvidos e curados com a identificação precoce. Infelizmente, a deficiência na prevenção e diagnósticos demorados fazem com que muitas pessoas somente detectem o câncer em estágios avançados, o que prejudica o tratamento e a cura da doença. Com um centro de diagnóstico com a experiência e os protocolos avançados do Hospital do Câncer de Barretos será um importante ganho para Rondonópolis”, explicou a reitora da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Analy Polizel, que firmou acordo para que estudantes de medicina da universidade realizem estágios no local.