A dose de reforço também vai estar disponível nessas unidades de saúde para quem tem mais de 18 anos e recebeu a segunda aplicação há, pelo menos, quatro meses. Já os imunossuprimidos podem tomar a quarta dose, mas, para isso, devem apresentar comprovação médica sobre sua condição. Outro grupo que pode receber a quarta aplicação são as pessoas com mais de 70 anos que tenham tomado a dose anterior a um intervalo mínimo de quatro meses.

Para quem ainda não tomou ou está com alguma dose pendente, a vacinação contra Covid-19 segue nesta semana em Rondonópolis. Os Postos do Programa de Saúde da Família (PSFs) André Maggi, Caic, Cidade Alta, Goulart, Ipê, Pedra 90, Padre Rodolfo, Parque São Jorge e Serra Dourada vão ofertar, a partir desta segunda-feira (11) até quinta-feira (14), das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, a primeira dose da vacina contra Covid-19 para aqueles que têm acima de 12 anos. Nesses locais ainda podem se imunizar com a segunda dose aqueles que tomaram Pfizer, AstraZeneca, Jansen e Coronavac.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————

Alunos da Rede Municipal de Ensino de cinco a 11 anos podem tomar a segunda dose da Coronavac na escola onde estudam. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou um cronograma e vai ofertar a aplicação na segunda-feira (11) na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) João Evangelista Porto Fernandes, no Jardim Morumbi, e na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Gildázia de Souza Pirozzi, no Jardim Ipanema.

Na terça-feira (12), a SMS terá equipes nas Emebs Padre João Paulo Nolli, no Residencial Dom Osório, e Professora Maria Aparecida de Oliveira, no Residencial Dona Neuma. Quarta-feira (13) é o dia das Emebs Bernardo Venâncio de Carvalho, no Jardim Liberdade, e Melchiades Figueiredo, no Pedra 90, receberem a equipe de imunização da Pasta. E na quinta-feira (14) a Saúde vai levar seus profissionais para a Emeb Professora Dulcinéia Cascão Barbosa, no Serra Dourada, e para a Emef Alcides Pereira dos Santos, no João de Barro.