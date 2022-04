O Movimento de Cursilhos de Cristandade (MCC) e o Lar dos Idosos Paul Percy Harris estão realizando o seu 2º Show de Prêmios Solidário, que sorteará R$ 70 mil em prêmios e que tem como objetivo arrecadar recursos financeiros para custear a manutenção do Lar dos Idosos e atividades de evangelização na Diocese. O sorteio será neste sábado (9/4) e as cartelas poderão ser adquiridas antecipadamente nos MCCs das paróquias da cidade ou até no local do evento, que será no Lar dos Idosos.

Márcia Pimentel, da coordenação do MCC, Percival Ferreira de Queiroz, membro do MCC e do Rotary Leste, e César Antônio Marcon, do Grupo Executivo Diocesano e do MCC, estiveram ontem no A TRIBUNA para divulgar o evento. Eles informaram que o 2º Show de Prêmios Solidário nada mais é que o tradicional bingo já realizado há muitos anos em prol do Lar dos Idosos, que está sendo retomado agora de forma festiva por conta da flexibilização das medidas restritivas adotadas por conta da pandemia da Covid-19. “De todo o valor arrecadado, metade vai para o Lar dos Idosos, as paróquias ganham uma parte, que é a parte das vendas delas, e o restante vai para a evangelização e para outras ajudas pontuais”, explicou Márcia.