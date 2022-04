Desde o início da pandemia, ocorreram em Rondonópolis 974 mortes e, dentre os 44.229 infectados, 43.217 se recuperaram. Ainda há na cidade 38 pessoas com casos ativos da doença. Destas, 08 estavam hospitalizadas e 30 seguiam em isolamento domiciliar.

Rondonópolis não confirmou mortes em decorrência da Covid-19 ontem (7) e, com isso, está há 14 dias consecutivos sem óbitos. Nas últimas 24 horas foram registrados mais 20 novos casos da doença na cidade. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem.

Ontem, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas era de 10%, com dois pacientes internados e 18 leitos disponíveis. Destes pacientes, um estava internado na UTI da Santa Casa e um estava internado na UTI do Hospital de Retaguarda.

MATO GROSSO

Mato Grosso confirmou ontem mais duas mortes em decorrência da Covid-19 registrada nas últimas 24 horas. Assim, o Estado tem um total de 14.877 óbitos e 728.911 casos da doença, sendo que destes, 273 casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde.

Desde o início da pandemia, 713.213 pessoas se recuperaram em Mato Grosso e ainda há 253 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ativo. Nas UTIs públicas do Estado, a ocupação era de 20,25%, com 45 pessoas internadas. Nas enfermarias públicas, 28 pessoas estavam internadas e a ocupação era de 6%.