A PM recebeu denúncia da vítima informando que o circuito de câmeras de sua empresa registrou que pessoas estavam furtando pneus e que nas imagens era possível identificar uma motocicleta. Uma equipe policial conseguiu localizar a motocicleta utilizada no furto e, após abordagem, foi informado pelo proprietário da motocicleta que, na ocasião do furto, havia emprestado a referida motocicleta para um dos presos, que foi localizado e abordado.

O terceiro preso declarou que comprou os pneus e peças furtados e os vendeu para os presos 04 e 05, fazendo com que a equipe policial diligenciasse no intuito de localizá-los e os produtos furtados e receptados. Com o quarto preso foram encontrados 04 pneus já colocados em outro caminhão e que falou que realmente comprou os pneus do preso 03 por uma quantia de R$ 2000,00 cada e os colocou no seu caminhão.

O preso 05 foi localizado na Avenida dos Estudantes em frente a UFR e também declarou que comprou 06 pneus por R$ 1500,00 cada e indicou o local onde estavam os pneus, que foram localizados pela polícia, bem como uma arma de fogo, carabina cbc calibre 22.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para delegacia.