A reportagem do A TRIBUNA do último domingo (3) sobre o impasse entre Prefeitura e Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) sobre a instalação da instituição de ensino no prédio construído pelo Município em Rondonópolis teve repercussão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), durante a sessão ordinária de ontem (6). Os deputados estaduais Thiago Silva (MDB) e Delegado Claudinei (PL) fizeram requerimentos ao Governo do Estado e reitoria da Unemat cobrando informações sobre a situação e uma solução com a instalação urgente da Unemat no prédio construído pela Prefeitura, através de empresas. Thiago Silva apresentou indicação e requerimento para que a Unemat e a Prefeitura de Rondonópolis possam colocar em funcionamento o prédio da Universidade construído em parceira com a iniciativa privada. “Precisamos urgentemente de uma solução e colocar o prédio da Unemat para funcionar, pois hoje ele funciona em uma escola estadual que não comporta mais a chegada de novos cursos. A Prefeitura e Unemat precisam dialogar e resolver esse impasse, se não o prédio será mais um elefante branco no município!”, disse o deputado Thiago Silva.

Vale lembrar que diante do impasse, com a Unemat alegando que não tem recursos no orçamento para receber o prédio, entre outros problemas, o A TRIBUNA alertou em sua reportagem de domingo do risco do espaço se tornar mais um elefante branco. Thiago Silva reafirmou que se coloca à disposição para colocar mais emendas para continuar ajudando a estruturação da Unemat, inclusive com objetivo de garantir a comprar de mobiliários novos e equipamentos de tecnologia.

