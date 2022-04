O Rotary Club de Rondonópolis Cerrado, clube de serviços filiado ao Rotary international nesta cidade e que tem como área de enfoque principal a educação, no ano de 2019 atendendo a um pedido da Casa Esperança, entidade esta que presta serviços humanitários há cerca de 22 anos à cidade de Rondonópolis, na pessoa da Sra. Abadia Rosa Miranda, decidiu então elaborar um projeto humanitário, com o objetivo de captar recursos, surgindo então o projeto “Panetones da Esperança”, que consiste na realização e vendas de panetones no período natalino, para pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2019, sob a gestão do companheiro Douglas Silveira Soares, presidente da gestão 2019/20, a meta era comercializar 5.000 panetones – meta atingida com sucesso, até o dia 31/12/2019. A receita integral do projeto naquele ano foi de R$ 68.000,00, integralmente destinados à Casa Esperança, para fazer frente a suas despesas e custos de manutenção, com a valorosa missão de promover melhorias na qualidade de vida de homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social.

No ano de 2020, em sua 2º edição, a meta foi mais audaciosa, vender 8.000 panetones, até o findar de 2020, ou seja, 60% a mais que o ano anterior – meta esta que foi superada com extremo êxito pelo Rotary Club Cerrado, gerando uma receita de R$ 108.637,00 a Casa Esperança, isso graças a ampla adesão da classe empresarial da nossa cidade, que abraçou a causa. “Em plena pandemia, fomos surpreendidos, com um amento expressivo na venda dos panetones da esperança pela classe empresarial”, relata o presidente da Gestão 2020/21, Renato Ricardi!

