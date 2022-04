Mais de 30 porções de entorpecentes foram apreendidas e três pessoas presas pela Polícia Civil, nesta terça-feira (05/04), em Rondonópolis, durante trabalho da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

Os suspeitos de 36, 21 e 19 anos, todos com antecedentes criminais, foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante investigações a equipe da Derf de Rondonópolis identificou um endereço no bairro Ana Carla, funcionando como ponto de “boca de fumo”, razão pela qual o local passou a ser monitorado.

Na terça-feira (05) os policiais civis conseguiram abordar três envolvidos na casa comercializando as substâncias ilícitas. No imóvel foram apreendidas 17 porções de pasta base de cocaína, 14 porções de maconha, além de outros materiais.

O trio foi conduzido até a Derf de Rondonópolis, interrogado e preso em flagrante. Após a confecção dos autos, eles foram colocados à disposição da Justiça.

RECEPTAÇÃO

Em outra ação realizada na terça-feira (05), a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município, recuperou uma aparelho de televisão furtado de uma residência no bairro Salmen, no dia 10 de março deste ano.

O eletrodoméstico foi apreendido com um homem de 25 anos, no bairro Parque Universitário. O suspeito responderá por receptação.