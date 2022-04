Dois policiais penais acusados de terem facilitado uma fuga de presos da Penitenciária Major Eldo de Sá, a Mata Grande, em Rondonópolis, foram inocentados da acusação. A fuga aconteceu no ano de 2007, quando 59 presos escaparam por um túnel aberto a partir de uma ala inativa da penitenciária, sendo a maior fuga de presos do estado até a data. Na ocasião, alguns policiais penais acabaram sendo acusados de terem participado da fuga, mas a Justiça acabou por reconhecer a inocência dos acusados.

O advogado conta que, durante o tramitar do processo, um dos acusados morreu e outro teve o processo desmembrado, mas José Donizete da Silva e Rubens Cláudio Rojas foram submetidos ao Júri Popular no último dia 31 de março e absolvidos. “Ás vezes, uma pessoa pode ser absolvida por falta de provas, mas ainda fica aquela suspeita, mas no caso deles, não. O Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, que eles não concorreram com a infração penal, com o crime. Ou seja: ficou comprovado que eles não tinham nada a ver com isso”, completou.

Agora, a defesa deve recorrer contra o Estado de Mato Grosso exigindo uma reparação para os policiais penais acusados injustamente.

“ALIVIADO”

Policial penal desde 2004, José Donizete da Silva conta que se sente aliviado com a sentença que absolveu ele e seu colega da acusação de ter facilitado a fuga dos presos. “Foi muito difícil esse período todo. Foi uma barra! Durante esse tempo, afeta tudo, a base toda da gente, estrutural, familiar. A gente fica numa angústia muito grande, querendo saber o que o povo pensa da gente, mas quem não deve, realmente não teme. E graças primeiro a Deus e depois aos meus advogados, e aos colegas que nos ajudaram, hoje me sinto aliviado, com o dever cumprido. Depois de 15 anos carregando esse fardo nas costas, a gente pôde provar nossa inocência. Sofremos demais, só nós sabemos o que passamos”, contou, com os olhos marejados de lágrimas.

Com relação ao processo exigindo reparação pelos anos de sofrimento, José Donizete diz achar importante o reconhecimento do erro por parte do Estado, mas diz que não tem interesse em reparação financeira. “Não me interessa a parte financeira, mas sim a moral. O reconhecimento da minha inocência. Sofremos muito, muito mais do que se possa imaginar”, concluiu.

Eles estavam acompanhados da também advogada Jacqueline Drosghic, que atuou na defesa.