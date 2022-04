1 de 3 Além dos cerca de R$ 50 milhões em obras de reformas e construção de praças e áreas de lazer na cidade, a Prefeitura de Rondonópolis tem uma projeção de gasto de mais de R$ 20 milhões em mais de 40 obras de reformas e construções de miniestádios, campos de futebol, quadras poliesportivas, quadras de areia e ginásios. Assim como as praças e áreas de lazer, os recursos destinados para essas obras também são da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Esses gastos são estimados em um período contabilizado de três anos. Para chegar a esse valor, o A TRIBUNA fez um levantamento dos editais de licitação e em matérias oficiais divulgadas no site da Prefeitura de Rondonópolis nos anos de 2019, 2020, 2021 e janeiro, fevereiro e março de 2022. Nestes pouco mais de três anos, os valores das obras de equipamentos esportivos somam cerca de R$ 20 milhões. Não fizeram parte do levantamento, as obras de reformas e construções de quadras poliesportivas em escolas. O valor é uma estimativa, podendo ser um pouco maior ou menor, não sendo exato. Os valores são relevantes, principalmente, quando comparados com o orçamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para este ano de 2022, que é de R$ 25 milhões, e tendo em vista a falta de investimentos da Pasta no desenvolvimento do esporte, especialmente, em projetos para a iniciação e formação de atletas e esportistas. Até mesmo a lei municipal que criou o Programa Bolsa Atleta na cidade, para atender atletas do município, não está sendo aplicada, já que foi questionada na justiça pela Prefeitura.

Além das questões já elencadas em reportagem do A TRIBUNA que apresentou o levantamento das obras de praças e áreas de lazer, como a falta de transparência da Prefeitura em fornecer informações sobre as obras e licitações, a morosidade na execução dos serviços e a paralisação de obras, bem como as deficiências na fiscalização, os altos investimentos nessas obras em detrimento de projetos de incentivo e apoio ao esporte são pontos importantes a serem mostrados.

A construção de equipamentos esportivos e de lazer é importante, pois a população necessita de espaços para a prática esportiva e de lazer, porém o incentivo ao esporte também deve abranger a formação, a iniciação e o apoio a atletas e esportistas. Hoje, não há em vigência nenhum projeto do Município para a iniciação de base em nenhuma modalidade esportiva em Rondonópolis, por exemplo. Nas mais variadas modalidades esportivas, atletas precisam se virar em busca de apoio privado para participar de competições representando Rondonópolis. Um exemplo do abandono dos atletas ocorreu recentemente, quando a equipe de basquete de Rondonópolis disputou os Jogos Abertos Mato-grossenses representando a cidade de Araguainha, depois que a Prefeitura de Rondonópolis não autorizou que os atletas representassem o Município na competição. A equipe sagrou-se campeã na competição que aconteceu em dezembro do ano passado. Na ocasião, a Secretaria de Esporte alegou falta de dinheiro para a viagem dos atletas e, por isso, não autorizou que representassem a cidade. A falta de apoio também está na iniciação de base. Há mais de nove anos, a Associação de Atletismo de Rondonópolis, que é uma entidade sem fins lucrativos, atua na formação de crianças e adolescentes na modalidade e, atualmente, não conta com nenhum tipo de recurso da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O professor e técnico da equipe de atletismo, criador da Associação, José Elias de Souza, explica que hoje a entidade atende cerca de 70 crianças e adolescentes com idade entre 10 e 18 anos, e não recebe nenhum incentivo do Município há mais de cinco anos. Para manter os treinamentos da equipe, viagens para competições entre outros, a Associação, que funciona em uma escola estadual, recebe R$ 30 mil anuais do Governo do Estado e R$ 50 mil anuais do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Os recursos públicos não cobrem os gastos que chegam a uma média de R$ 150 mil ao ano. “Sempre estamos buscando apoio de empresas para que contribuam”, disse o professor. Ele explica que hoje algumas crianças que integram a equipe de atletismo de Rondonópolis recebem bolsa atleta – algumas do Estado, outras do Governo Federal -, mas nenhum tipo de recurso do Município chega até a equipe ou atletas.

“Infelizmente, hoje o Município não tem projetos de iniciação a base em nenhuma modalidade. Não se conhece o plano de ação da Secretaria de Esporte ou o quanto investe na iniciação e formação de atletas”, destaca José Elias, que lembra que nem mesmo a lei municipal que institui o Programa Bolsa Atleta chegou a entrar em vigor.