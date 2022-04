“Eu filiei para acompanhar o Percival, mas não tenho a pretensão de ser candidata. Eu não tenho essa disposição e agora já está muito em cima da hora. Uma candidatura requer um certo grau de envolvimento de pessoas e regiões, então, quero ajudar quem já está trabalhando”, externou Ana Carla. Ela disse estar muito contente de se juntar aos quadros do MDB, por onde Percival Muniz começou sua carreira política e que sempre teve muitas afinidades com a legenda.

Depois do ex-prefeito Percival Muniz, sua esposa Ana Carla Muniz também se filiou ao MDB. A ex-primeira dama diz que não pretende disputar nenhum cargo eletivo neste ano, mas ela pode vir a compor uma chapa majoritária articulada pela sigla, provavelmente como suplente de senador.

Para o deputado estadual Thiago Muniz, presidente municipal do MDB, a chegada da ex-primeira dama é um reforço de peso para o partido. “A sua filiação tem o objetivo de somar e fortalecer o MDB. Ela foi convidada a sair candidata à deputada federal, mas não nos respondeu ainda se aceita. Mas o MDB é um partido com uma representatividade muito grande e fazemos parte de uma composição majoritária e ela pode ser uma opção para Senado ou para uma vaga de suplente de senador”, explicou.

A sigla deve apoiar o projeto de reeleição do governador Mauro Mendes (UB), e tem declarado apoio ao projeto do deputado federal Neri Geller (Progressistas) ao Senado, podendo indicar Ana Carla para uma de suas suplências.

O anúncio da filiação da ex-primeira dama foi feito em reunião do partido, que aconteceu na noite dessa segunda-feira (4/4) na sede da Associação de Moradores da Vila Operária, quando também foram anunciadas a filiação do advogado Ary Campos e de Ana Paula Lucena, diretora de uma universidade particular.