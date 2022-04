Pacientes que aguardavam atendimento ontem (4) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) fizeram várias reclamações. Segundo eles, além de muitos esperarem por horas para serem atendidos, o local estava lotado, com falta de cadeiras para parte dos que aguardavam, com os aparelhos de ar-condicionado sem funcionar e sem água gelada para beber. Entre os pacientes que esperavam atendimento estava Luiz Ricardo. Ele contou que chegou por volta das 11h na UPA com dores na lombar e às 16h30 ainda aguardava para ser atendido. “Tem uma senhora aqui que chegou às 4h da madrugada e está até agora (16h) esperando para ser atendida. Os pacientes são chamados para a triagem e depois esperam horas para passar pelo médico. Nos falaram que tem quatro médicos atendendo, mas a demora está muito grande”, disse.

Além disso, quem estava no local esperando para ser atendido relatou que, se não bastasse a demora, a condição da sala de espera era péssima. Os aparelhos de ar-condicionado não estavam funcionando e, com o local lotado, ontem o calor estava insuportável. Também contaram que não havia água gelada nos bebedouros. “Até a água dos bebedouros estava quente, praticamente, não dava para beber”, reclamou outra paciente que preferiu não se identificar.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————

Não é a primeira vez que pacientes da UPA reclamam de problemas na unidade. Na semana passada, o A TRIBUNA havia recebido reclamações quanto ao não funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado. Na ocasião, pacientes relataram que os aparelhos não funcionavam nem na recepção, nem na sala de medicações, onde os pacientes permanecem para receberem o tratamento medicamentoso. Os pacientes cobraram ainda melhorias no banheiro usado pelas pessoas internadas na unidade que aguardam transferências para outros hospitais. Sobre as reclamações dos pacientes ontem, a reportagem do A TRIBUNA solicitou uma resposta da Prefeitura (veja abaixo). MUNICÍPIO SE POSICIONA SOBRE PROBLEMAS NA UPA

A Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) esclareceu ao A TRIBUNA que nas segundas-feiras, normalmente, já existe maior demanda e que ontem (4), além dessa procura mais intensa do que é esperada, foi um dia atípico, em que houve uma busca ainda superior em relação ao que já acontece rotineiramente no primeiro dia da semana. Além disso, segundo a Coordenação da UPA, tem se observado que muitas pessoas procuram esta unidade de saúde para tratar de casos de menor gravidade como, por exemplo, diarreia ou leve alteração de pressão, entre outros que poderiam ser monitorados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Por isso, a Coordenação lembra que a UPA é destinada a situações de urgência e emergência e que ocorrências simples podem ser resolvidas em uma unidade do Programa de Saúde da Família (PSF). Só para se ter uma ideia, sem contar com os casos com a classificação vermelha – que requerem entrada imediata em box por serem de alto risco –, ontem foram atendidos 296 pacientes. Diante da demanda excessiva, a Coordenação solicitou reforço de um médico para assistir todo esse público.

Sobre o bebedouro, a Coordenação assegura que ele está funcionando bem e ressalta que o uso ininterrupto do equipamento dificulta a oferta de água gelada. Em relação aos ares condicionados, a Coordenação informa que, com exceção do instalado na sala 04 – que já está recebendo os devidos ajustes da equipe de manutenção – os dos outros ambientes continuam em perfeito funcionamento. Porém, a Coordenação frisa que o fluxo intenso de pessoas e o abre e fecha das portas devido à lotação do local impede que o sistema de condicionamento de ar desses aparelhos mantenha a temperatura gelada, visto que eles são fabricados para regular o interior de espaços fechados.