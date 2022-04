Moradores do bairro Jardim Belo Horizonte estão preocupados com a situação do cruzamento da Rua Bochnia com a Rua Cuiabá, na esquina do Caiçara Tênis Clube, onde o asfalto foi recortado para a realização de obras da rede de esgoto há cerca de um mês e ainda não foi refeito. No local, há um grande desnível na pista de rolamento, que tem causado enormes transtornos para quem passa por ali e acabou provocando um grave acidente de trânsito na madrugada do domingo (3), que resultou na morte de um motociclista.

“Há mais de três anos, o Sanear veio consertar um vazamento nessa esquina. Quebraram um meio-fio recém-construído e não consertaram até hoje. Agora, para colocar os tubos para escoamento de águas pluviais, arrebentaram o asfalto e quebraram um poste de iluminação e, para variar, não consertaram. Para piorar, deixaram buracos e valetas no cruzamento, sem qualquer sinalização”, contou um morador indignado com o descaso, que pediu para não ser identificado.

No local, o asfalto foi cortado em dois sentidos diferentes, formando um L, e há um grande desnível na pista em ambos os sentidos, que tem dado sustos em motoristas e motociclistas desavisados, causando prejuízos para muitos deles, como aconteceu com o caso flagrado nas fotos, com um veículo Peugeot de cor preta que teve o seu para-choque dianteiro danificado pelo buraco. “Isso acontece sempre, não é a primeira vez. E vai continuar acontecendo se não vierem consertar isso logo”, completou o morador.

O caso mais grave aconteceu na madrugada do domingo, quando um motociclista perdeu o controle da sua moto e caiu a alguns metros de distância, acabando por morrer no local. A Perícia Técnica ainda deve apurar as circunstâncias envolvendo a morte do motociclista, mas é nítido que o motivo de seu acidente tem relação direta com o buraco deixado nas ruas.

OUTRO LADO

Procurada para se pronunciar a respeito do problema e se haveria uma previsão para os reparos no cruzamento ser feito, a Prefeitura informou que a solução do problema cabe ao Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), que não respondeu nosso questionamento até o fechamento desta edição.