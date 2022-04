A precariedade do Anel Viário de Rondonópolis, que está cada dia mais tomado pelos buracos, tem trazido muitos problemas para a cidade e para motoristas. O excesso de buracos ao longo de toda a via e as dificuldades para trafegar no local têm levado muitos caminhoneiros a decidirem trafegar pelo perímetro urbano de Rondonópolis, mesmo com a proibição. Além disso, bandidos estão se aproveitando do fato dos motoristas terem que reduzir muito a velocidade em função dos buracos para efetuar roubos de cargas no local.

Desde que a situação no Anel Viário começou a piorar com o período de chuva, as reclamações de moradores sobre o aumento do tráfego de caminhões e carretas no perímetro urbano se tornaram comuns. Em algumas vias como a Avenida Bandeirantes, a quantidade de carretas não para de aumentar. O problema se agrava no período noturno e nas madrugadas, bem como nos fins de semana, quando o número de carretas trafegando no perímetro urbano aumenta. Na última sexta-feira (1), carretas foram flagradas a noite trafegando na Avenida Lions Internacional, local que registra trânsito intenso nos fins de semana no período noturno.